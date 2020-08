Maltempo, in Veneto si contano i danni. Zaia a Verona per un sopralluogo (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Veneto fa la conta dei danni il giorno dopo il nubifragio che ieri ha colpito le province di Verona, Vicenza e Padova (FOTO). È la città scaligera, travolta da una tromba d’aria, quella più colpita, con alberi caduti e tetti scoperchiati. Ed è lì che in mattinata arriva il presidente della regione Luca Zaia - che ieri ha firmato lo stato di emergenza per il Veronese - per un sopralluogo nelle aree più colpite, accompagnato dai tecnici della Protezione Civile. Coldiretti: nelle campagne milioni di euro di danni. "Non c'è tempo da perdere. A Verona le famiglie e le attività produttive non possono aspettare. Occorre intervenire subito con misure economiche a sostegno di chi ha subito i devastanti ... Leggi su tg24.sky

