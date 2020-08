Maurizio Molinari: perché votare no nel referendum sul taglio dei parlamentari (Di giovedì 20 agosto 2020) Il direttore di Repubblica Maurizio Molinari oggi si schiera e indica di votare no nel referendum sul taglio dei parlamentari il 20 e il 21 settembre, quando gli italiani saranno chiamati a confermare la legge votata prima da Lega e MoVimento 5 Stelle e poi anche dal Partito Democratico: Nell’Italia laboratorio del populismo europeo, le forze che vinsero le elezioni del 4 marzo 2018 sono in affanno e sostengono, entrambe, il referendum del taglio senza riforma per riguadagnare forza e slancio. Ma ciò che giova a tali interessi di parte indebolisce le istituzioni repubblicane. Per queste ragioni l’opinione del nostro giornale è contraria ad un referendum privo di una cornice ... Leggi su nextquotidiano

Il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, interverrà domani sera alle ore 19 al panel "Una nuova visione per l'Europa" del Meeting di Rimini. Ne dà notizia la segreteria di Stato per ...

