Ora è anche ufficiale: Vertonghen al Benfica. Contratto triennale (Di venerdì 14 agosto 2020) Come vi avevamo anticipato dell’accordo imminente tra Jan Vertonghen, difensore svincolato, e il Benfica per tre anni. Adesso è ufficiale, questo l’annuncio del club portoghese sui social: “Vertonghen ha firmato un Contratto con Sport Lisboa e Benfica fino al 2023!” Bem-vindo, @JanVertonghen! #PeloBenfica pic.twitter.com/gG9CrW2svU — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020 Foto: twitter Benfica L'articolo Ora è anche ufficiale: Vertonghen al Benfica. Contratto triennale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Milan, dopo Plizzari ora anche Soncin: un altro portiere ceduto MilanNews24.com Coronavirus, caos sui tamponi per chi sbarca da Croazia, Grecia, Malta o Spagna

Dovranno sottoporsi al test circa 10 mila italiani al rientro dalle vacanze all’estero, ma non tutte le Regioni si sono già allineate con le disposizioni previste nell’ordinanza varata ieri dal minist ...

Seimila arrivi al giorno da Paesi a rischio. La Regione: «Garantiti tamponi in 48 ore»

C’era una volta il passaporto sanitario. Quello da mettersi in valigia per iniziare le vacanze. Qualche settimana (e svariati contagi) dopo, torna d’attualità, ma di ritorno. Anche la Lombardia si tro ...

