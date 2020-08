Proroga dello stato di emergenza: cosa vuol dire (Di martedì 11 agosto 2020) La legislazione d'urgenzaLo stato di emergenzaConseguenze ed effettiIl paragone con gli altri StatiLa legislazione d'urgenzaTorna suÈ necessaria una premessa.L'Italia è una Repubblica Parlamentare. Ciò significa che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (il Parlamento), come è espressamente previsto dall'art. 70 della Costituzione.Il procedimento di formazione di una legge può essere sintetizzato nel modo che segue:- presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa);- approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima;- trasmissione del testo all'altra Camera e sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finché non venga approvato da entrambe ... Leggi su studiocataldi

