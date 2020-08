Milano, aveva sfregiato due clochard: sessantacinquenne italiano arrestato dalla Polizia. Il video delle aggressioni (Di martedì 11 agosto 2020) La Polizia di Milano ha arrestato un pregiudicato sessantacinquenne italiano ritenuto responsabile di lesioni permanenti al viso ai danni di due clochard stranieri. La sera del 29 giugno, in centro a Milano, l’uomo si è accanito contro due senza fissa dimora. In particolare, l’autore degli sfregi ha avvicinato la prima vittima che dormiva sotto i portici di corso Garibaldi e, dopo averlo svegliato, lo ha accoltellato al volto, lasciandolo ferito a terra. Poi il sessantacinquenne si è allontanato e, a poche centinaia di metri, si è avvicinato al secondo clochard straniero che era seduto su una panchina di fronte al Teatro “Piccolo” e, con lo stesso coltello, ha colpito anche lui al volto, per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : E' morta #FrancaValeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio #ANSA - borghi_claudio : @SplendorSolis00 Non so che idea si sia fatto ma guardi che la casa al lago l'ha costruita mio nonno nel 1970 e non… - Noovyis : (Milano, aveva sfregiato due clochard: sessantacinquenne italiano arrestato dalla Polizia. Il video delle aggressio… - ilfattovideo : Milano, aveva sfregiato due clochard: sessantacinquenne italiano arrestato dalla Polizia. Il video delle aggressioni - akipopilo : RT @borghi_claudio: @SplendorSolis00 Non so che idea si sia fatto ma guardi che la casa al lago l'ha costruita mio nonno nel 1970 e non era… -