Inferno Pontina: incendio ancora attivo dopo ore, la situazione (FOTO) (Di venerdì 7 agosto 2020) E’ ancora in corso l’intervento per spegnere l’incendio che è divampato – intorno alle 13:30- sulla via Pontina all’altezza della stazione di servizio Agip. Le fiamme si sono propagate in un’area vastissima nel tratto compreso tra Castel Romano e Pomezia in direzione Latina. Il fumo ha invaso la carreggiata e ha ostacolato la circolazione. Oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti anche gli uomini della Protezione Civile Airone e Noal. 1 di 8 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un incendio devastante sta interessando via Pontina, al chilometro 36, all’altezza dell’uscita di via Strampelli. Le fiamme lambiscono la strada, rallentando il passaggio delle auto. Si sono giù forma ...

Inferno incendi: campo rom di via Pontina a Castel Romano di nuovo in fiamme (FOTO)

Un nuovo incendio, dopo quello di ieri pomeriggio, sta devastando la vegetazione che costeggia il campo rom di via Pontina, a Castel Romano. Le fiamme sono partire dai rifiuti che si trovano all’inter ...

