Calciomercato Inter – Nome clamoroso per il dopo-Handanovic (Di venerdì 7 agosto 2020) Calciomercato Inter sempre in fermento anche in vista del futuro non proprio prossimo, mentre si attende sempre il chiarimento tra Zhang e Conte. Zhang-Conte: incontro in Germania? La questione Conte continua a tenere banco in casa Inter per questo Steven Zhang vuole partire per la Germania e stare vicino alla squadra in vista dell’impegno in Europa League di lunedì prossimo contro il Leverkusen. Zhang vuol far sentire alla squadra che la società e presente, ma anche “pressare” Conte per poi avere il definitivo faccia a faccia non appena la stagione sarà terminata. La situazione è seria e complessa e la proprietà non vuole discutere con il tecnico attraverso una videoconferenza. Dal futuro del tecnico infatti, dipendono anche diverse scelte di Calciomercato. Skriniar: ... Leggi su giornal

Inter : ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - calciomercatoit : ??#Allegri, non c'è solo l'#Inter: secondo TodoFichajes, #Leonardo ha contattato l'agente per portarlo al #Psg?? ??… - sscalcionapoli1 : Papà Messi è a Milano: nuova casa con vista... Inter, utopia o progetto realizzabile? #calciomercato -