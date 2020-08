Temptation Island, Alessia Marcuzzi rimane senza Vip: la decisione di Mediaset (Di martedì 4 agosto 2020) Recenti anticipazioni riportano che la nuova edizione di Temptation Island sarà incentrata su sei coppie Nip, accompagnate nel viaggio dei sentimenti da Alessia Marcuzzi. Leggi su comingsoon

Temptation Island, a pochi giorni dalla fine del programma, Anna Boschetti ha preso una clamorosa decisione: il gesto spiazza tutti. Anna Boschetti è stata, senza alcun dubbio, la protagonista indisc ...Zero vip. Solo persone comuni. Adesso preparatevi alla seconda edizione di Temptation island in onda su Canale 5, questa volta in onda senza personaggi noti. La soffiata corre in queste ultime ore, ...