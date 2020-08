La metamorfosi dei Novanta (Di lunedì 3 agosto 2020) Rolling Stone ha scritto che Achille Lauro ha mancato anche stavolta di fare la rivoluzione. Lo ha scritto con stizza, e anche scherno. Così: “Il Jukebox vivente si dà all’eurodance, prende sette pezzi anni Novanta, li usa per raccontare storie un po’ struggenti e un po’ decadenti. Manca lo scossone Leggi su ilfoglio

Il prossimo autunno dovrebbe far tornare alla normalità l’ambiente musicale e discografico italiano dopo il lockdown per il Covid-19 e c'è grande attesa per i nuovi album in uscita, già da fine agosto ...Si trasforma ma c’è. Torna il Faito Doc Festival per la sua XIII edizione, quest’anno sul tema della metamorfosi, dal 3 al 7 agosto sul Monte Faito in un formato arricchito da alcune novità per far fr ...