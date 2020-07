Niente Juve, Ferran Torres va al Manchester City (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 29 LUG - Niente Juventus per Ferran Torres, ventenne gioiello del Valencia che ha costituito una delle poche note liete della stagione dei 'pipistrelli'. Il giocatore aveva ancora un ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Niente Juventus per Ferran Torres, ventenne gioiello del Valencia che ha costituito una delle poche note liete della stagione dei 'pipistrelli'. Il giocatore aveva ancora un an ...

Niente Juventus per Ferran Torres. I bianconeri hanno inseguito l'esterno spagnolo del Valencia a lungo senza affondare mai e così il Manchester City ne ha approfittato e ha chiuso per il classe 2000.

Niente Juventus per Ferran Torres. I bianconeri hanno inseguito l'esterno spagnolo del Valencia a lungo senza affondare mai e così il Manchester City ne ha approfittato e ha chiuso per il classe 2000.