Vincenzo Spadafora: “A settembre i tifosi di nuovo allo stadio” (Di venerdì 24 luglio 2020) “A settembre tifosi di nuovo allo stadio”. Lo ha annunciato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora intervenuto a Gr1 su Rai Radio 1. Parole attese e rinfrancanti, ma il tutto dipenderà dalle condizioni sanitarie nel nostro paese: “Avverrà gradualmente, nel rispetto delle necessarie precauzioni e se la curva epidemiologica ce lo consentirà. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore”. Leggi su sportface

