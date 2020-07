Mara Venier aiuta Alessia Marcuzzi a mostrare la verità: nessun tradimento e nessuna crisi (Foto) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anche Mara Veier ha voluto dare una mano alla sua cara amica Alessia Marcuzzi per venire fuori dai brutti pettegolezzi delle ultime settimane (Foto). Un breve video tra le storie Instagram per mostrare a tutti che Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi stanno insieme, sono felici e per niente in crisi. L’occasione giusta è stata una bella cena tra amici, loro quattro intorno a un tavolo pieno di golosità: Nicola Carraro, Mara Venier, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. La conduttrice di Rai 1 mostra prima la sua cara amica, poi Paolo e infine Nicola. Niente da aggiungere se non un “finalmente ragazzi” e Carraro prosegue dicendo che è ... Leggi su ultimenotizieflash

