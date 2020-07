Naya Rivera è morta, ritrovato il cadavere dell’attrice di Glee: “Il corpo nel lago era il suo” (Di lunedì 13 luglio 2020) La notizia che nessuno di noi avrebbe voluto leggere alla fine è arrivata: la Polizia della contea di Ventura oggi ha ritrovato un corpo sul fondale del lago Piru e pare sia proprio quello di Naya Rivera. Per 6 giorni decine di persone hanno cercato Naya, all’inizio con la speranza di ritrovarla sana e salva, ma questa vicenda purtroppo non ha avuto il lieto fine che tutti ci auguravamo. A dare la notizia in esclusiva è stato il portale statunitense TMZ, che aveva degli inviati al lago Piru: “Il corpo di Naya Rivera è stato recuperato dal lago Piru. Noi di TMZ l’abbiamo appreso da poco. I funzionari della contea di Ventura hanno detto lunedì che è ... Leggi su bitchyf

