Appalti Forze Armate, 7 arresti e 24 indagati a Roma per frode e corruzione. L’inchiesta riguarda i nuovi distintivi di grado per le uniformi e altre forniture per circa 18 milioni di euro (Di giovedì 9 luglio 2020) La squadra mobile di Roma ha eseguito misure cautelari nei confronti di 31 indagati, tra i quali diversi pubblici ufficiali, appartenenti anche alle Forze Armate, e imprenditori, accusati di frode nelle forniture, corruzione e turbativa d’asta negli Appalti delle Forze Armate. Nell’operazione, coordinata dalla Procura di Roma, 7 indagati sono finiti agli arresti domiciliari, 5 sono stati raggiunti da misure interdittive di sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e altri 19 dal divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica amministrazione e di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridiche e impresa. Le ... Leggi su lanotiziagiornale

