“Ecco la sorellina di Leone”. Chiara Ferragni presenta Nya, la somiglianza è impressionante (Di mercoledì 8 luglio 2020) Chiara Ferragni, tra i Vip, è una dei più grandi fruitori di TikTok, ne è ossessionata, tanto da obbligare il marito Fedez a seguirla in qualche coreografia. La Ferry è scoordinata e ci mette un po’ ad imparare le sequenze di passi dei balletti, dimostrandosi di appartenere alla gente comune, che il più delle volte non nasconde un talento da tiktoker. Tra una danza e l’altra, Chiara ha trovato proprio su TikTok la “gemellina” di Leo: si chiama Nya, un casco di boccoli dorati ed enormi occhi azzurri. Nya pare essere una piccola peste esattamente come Leo. A far conoscere Nya a tutta Italia (e oltre), è stata Chiara Ferragni, proprio tramite un TikTok. La clip è stata montata a regola d’arte: un collage di due video dei bimbi “gemelli”, Nya e Leo, messi a confronto. Una somiglianza davvero ... Leggi su caffeinamagazine

Quarup1 : RT @nelloscavo: Juniò, 7 anni, abbandonato in #Libia, ritrova la mamma e la sorellina gemella: ecco l'abbraccio commuove +++ Esclusiva foto… - Dionigi64 : RT @nelloscavo: Juniò, 7 anni, abbandonato in #Libia, ritrova la mamma e la sorellina gemella: ecco l'abbraccio commuove +++ Esclusiva foto… - MarioPeracchio : RT @nelloscavo: Juniò, 7 anni, abbandonato in #Libia, ritrova la mamma e la sorellina gemella: ecco l'abbraccio commuove +++ Esclusiva foto… - UnicaValu : RT @nelloscavo: Juniò, 7 anni, abbandonato in #Libia, ritrova la mamma e la sorellina gemella: ecco l'abbraccio commuove +++ Esclusiva foto… - RBragalone : RT @nelloscavo: Juniò, 7 anni, abbandonato in #Libia, ritrova la mamma e la sorellina gemella: ecco l'abbraccio commuove +++ Esclusiva foto… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco sorellina La fantastica stagione di Herlings raccontata da Edoardo Pacini, direttore di Motocross La Stampa