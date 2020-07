Trasportavano abusivamente rifiuti ferrosi, denunciati tre romeni (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Gestione illecita di rifiuti”: è questo il reato di cui dovranno rispondere tre persone di origini romene (domiciliate nel Campo Rom di Napoli-Ponticelli), fermate dai Carabinieri della Stazione di Quindici a bordo di un autocarro carico di rifiuti ferrosi, guidato da un ventenne privo di patente di guida. L’attività rientra in una serie di servizi della Compagnia Carabinieri di Baiano, finalizzati all’accertamento di reati connessi alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, al contrasto dello smaltimento e del trasporto illecito di rifiuti e sostanze inquinanti. Il controllo ha permesso di verificare che giovane straniero stava effettuando, unitamente agli altri due suoi connazionali, il trasporto di materiale ferroso senza essere in possesso di alcuna autorizzazione o ... Leggi su anteprima24

Un sequestro che ora diventa una donazione. La Polizia di Bergamo ha donato 43 set di trolley al Patronato San Vincenzo e alla Fondazione Don Milani. Negli scorsi mesi, durante i controlli per preveni ...

Colti sul fatto mentre creano una discarica abusiva, denunciati

Sarzana, 4 luglio 2020 - Nel pomeriggio di venerdì i Carabinieri della Stazione di Sarzana e quelli della Stazione Forestale sono intervenuti in via Tavolara dove era stato segnalato un autocarro con ...

