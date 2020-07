Maltempo, piogge torrenziali nel Messinese: allagamenti tra Patti e Gioiosa Marea [FOTO e VIDEO] (Di domenica 5 luglio 2020) Oggi i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati molto impegnati a causa degli eventi alluvionali accaduti tra questa notte e le 11 del mattino. I violenti nubifragi si sono concentrati principalmente nella zona tra il comune di Patti e Gioiosa Marea allagando sottopassi, scantinati e qualche abitazione (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Oltre la squadra del limitrofo distaccamento di Patti, sono intervenuti anche i Vigili provenienti dalla Sede Centrale, dal distaccamento Nord, e da Sant’Agata di Militello che, grazie all’utilizzo di idrovore e rimorchi con moto pompe da allagamento, hanno ripristinato la situazione riportandola alla normalità. A coadiuvare le operazioni sono giunte sul posto anche le squadre dei distaccamenti volontari di Villafranca e di Moio. Maltempo, nubifragi e ... Leggi su meteoweb.eu

