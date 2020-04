Tutte le foto e i video dei «parrucchieri» vip in lockdown

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 aprile 2020) Uno dei passatempi preferiti dalle star in quarantena è cimentarsi in tagli e colore capelli. Con la chiusura dei saloni sembra che nessuna star riesca a resistere all’attesa e preferisce prendere il controllo della sua capigliatura. Dal virtual cut eseguito con la guida step by step del proprio hair slylist di fiducia in collegamento via video chat, all’aiuto da casa di madre, figli, o compagni per cambiare look, fino ad arrivare al più basico fai da te, ovvero tagliare i capelli da soli come ha fatto Pink, l’ebrezza di darci un taglio è contagiosa.