Il ragazzo del citofono agirà per vie civili contro Matteo Salvini

Citofonata Salvini: il ragazzo agirà per vie civili contro il leader della Lega Il ragazzo vittima della citofonata di Salvini al quartiere Pilastro di Bologna agirà per vie civili contro il leader della Lega. A rivelarlo è il suo legale Cathy La Torre. Bologna, Salvini citofona a casa di un tunisino: "Lei spaccia?" "Stiamo agendo in tutte le sedi competenti perché riteniamo che il nostro assistito abbia subito una grave violazione della sua privacy, della reputazione, della dignità e della vita privata. Non è nostra intenzione far passare chi non è vittima come vittima, perché l'unica vittima in questa circostanza è un ragazzo ingiustamente accusato e ingiustamente molestato presso la propria abitazione". "Agiremo nei confronti di Salvini come avremmo agito nei confronti di qualsiasi cittadino" ha aggiunto poi l'avvocato.

