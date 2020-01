Verissimo | gli ospiti della puntata di oggi | Giulia De Lellis | Valeria Marini | Aldo

Valeria Marini a “Verissimo” : «Sono innamorata di Gianluigi. Pamela Prati? Ha sbagliato…» : Ospite della puntata di Verissimo, che sarà trasmessa il prossimo 25 gennaio 2020 su Canale 5, la showgirl Valeria Marini, che da Silvia Toffanin ha presentato il suo nuovo fidanzato Gianluigi, con cui fa coppia da quasi un anno. I due stanno insieme da dodici mesi, ma come raccontato dalla giunonica soubrette, per scaramanzia si è preferito tacere la relazione e venire allo scoperto solo ora. Nel corso dell’intervista la 52enne romana ha ...

Verissimo - Valeria Marini : “Sono innamorata. La Prati? Ha sbagliato” : Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato a Verissimo e torna a parlare di Pamela Prati. La showgirl sarda è innamorata di Gianluigi Martino, imprenditore che per oltre un anno ha scelto di tenere lontano dai riflettori. “Sono innamorata! – ha confessato la soubrette a Silvia Toffanin -. L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione, ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di ...

SINISA MIHAJLOVIC/ 'Mia moglie Arianna è stata forte' - Verissimo - : SINISA MIHAJLOVIC a Verissimo ha raccontato la scoperta e la lotta contro la leucemia: 'non è stata una bella notizia, è stata una bella botta'

Verissimo - gli ospiti della puntata di oggi : Sinisa Mihajlovic - Michele Bravi e altri (VIDEO) : Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 18 gennaio in onda su Canale 5: Sinisa Mihajlovic, Michele Bravi e altri Continua l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per le 16 di oggi, sabato 18 gennaio, su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, sabato 11 gennaio – Ospite Sinisa Mihajlovic Nella puntata di oggi ...

Verissimo - Malgioglio annuncia : “Al Bano e Romina a Sanremo…” : Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020: Cristiano Malgioglio a Verissimo dà un’anticipazione E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin ha chiamato subito in studio Iva Zanicchi, che oggi ha festeggiato nel salotto televisivo della Toffanin i suoi 80 anni, e Cristiano Malgioglio. I due, ovviamente, hanno parlato delle loro carriere costellate davvero da grandissimi successi in Italia e all’estero. ...

Sinisa Mihajlovic - leucemia e coraggio : a Verissimo la sua battaglia : L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, ospite a Verissimo, racconta della battaglia che sta combattendo contro la leucemia: il suo coraggio è enorme Sinisa Mihajlovic (fonte foto: GettyImages) Ospite a Verissimo, ai microfoni della famosa e stimata conduttrice Silvia Toffanin, c’è Sinisa Mihajlovic, l’allenatore serbo del Bologna che, come noto, sta combattendo la sua partita più importante contro la leucemia. ...

SINISA MIHAJLOVIC/ Gli attacchi di panico durante la chemio - Verissimo - : SINISA MIHAJLOVIC racconta a Verissimo il periodo difficile vissuto in ospedale. durante il primo ciclo di chemioterapia anche attacchi di panico

Verissimo - Sinisa Mihajlovic racconta la malattia : “Primo ciclo molto pesante. Volevo spaccare la finestra della stanza. Ora ho quasi vinto la battaglia” : Dice di aver “quasi vinto la sua battaglia” e la commozione è palpabile. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, si è raccontato a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. “Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi cento sono i più critici”. Ma c’è spazio anche per ricordare i momenti più difficili della malattia: “Il primo ciclo è stato il più pesante, mi sono venuti anche degli ...

Sinisa Mihajlovic a Verissimo : “Ho fatto 13 chemioterapie in 5 giorni - per ora sto vincendo la battaglia” : Sinisa Mihajlovic a Verissimo parla del delicato periodo che sta vivendo a causa della sua malattia, ecco cosa ha raccontato l’allenatore serbo Pochi mesi fa Sinisa Mihajlovic ha confessato di avere la leucemia, ad oggi continua a combattare con forza e coraggio per sconfiggere la malattia. L’allenatore del Bologna ha parlato del difficile periodo che sta vivendo a causa della malattia in un’intervista rilasciata a Silvia ...

’13 chemio in 5 giorni - sto vincendo la battaglia…’ : anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Sinisa Mihajlovic [FOTO] : Sinisa Mihajolovic ospite a Verissimo Il contenitore Verissimo torna oggi pomeriggio alle 16 dopo il talent show Amici di Maria De Filippi. Silvia Toffanin si troverà ad intervistate alcuni personaggi dello spettacolo ma anche dello sport. E a proposito di questo, in studio a Cologno Monzese ci sarà l’allenatore del Bologna calcio Sinisa Mihajolovic. L’ex calciatore sta attraversando un periodo molto particolare, infatti ha ...

Michele Bravi a Verissimo : le prime parole dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita : Ricomincia lì da dove si era interrotto Michele Bravi, ospite a Verissimo questo pomeriggio, sabato 18 gennaio 2020. Proprio in quello studio televisivo che lo ospitò per l’ultima volta prima dell’incidente che cambiò per sempre la sua vita. Aveva registrato l’intervista con Silvia Toffanin (mai andata in onda), poi era andato a fare le prove del tour, quindi – tornando a casa – si era scontrato terribilmente in un incidente in cui perse la vita ...

Verissimo - gli ospiti della puntata di oggi : Sinisa Mihajlovic - Michele Bravi e altri : Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 18 gennaio in onda su Canale 5: Sinisa Mihajlovic, Michele Bravi e altri Continua l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per le 16 di oggi, sabato 18 gennaio, su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, sabato 11 gennaio – Ospite Sinisa Mihajlovic Nella puntata di oggi ...

Sinisa Mihajlovic a Verissimo : “Non sono un eroe - mai perdere la voglia di vivere e combattere” : Grandi emozioni nella puntata di Verissimo in onda il 18 gennaio 2020. Silvia Toffanin infatti incontrerà Sinisa Mihajlovic che per la prima volta, dopo aver annunciato pubblicamente di avere la leucemia, parla in televisione e lo fa per il pubblico di Verissimo. Dopo i mesi più difficili, quelli passati in ospedale per le cure, l’allenatore del Bologna è tornato anche in panchina. A Silvia Toffanin racconta come ha vissuto questo periodo ...

Sinisa Mihajlovic a Verissimo : "Sto vincendo la mia battaglia. Dare forza alla mia famiglia è stata la cosa più difficile" : Sinisa Mihajlovic, allenatore ed ex calciatore serbo, attualmente seduto sulla panchina del Bologna, sarà uno degli ospiti della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 18 gennaio 2020, su Canale 5.Il programma condotto da Silvia Toffanin ha intervistato in esclusiva l'allenatore 50enne che, come ricordiamo, colpito da una forma acuta di leucemia mieloide la scorsa estate, si è dovuto sottoporre subito alle cure, senza rinunciare, però, ...