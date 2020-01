Domenica In, Katia Ricciarelli e il rapporto col padre: "L'ho incontrato prima che morisse, ma senza saperlo" (Di domenica 19 gennaio 2020) Ha festeggiato i suoi 64 anni ieri la storica soprano Katia Ricciarelli, che proprio quest'anno ha anche raggiunto con successo i suoi primi 50 anni di carriera. Lo racconta in una lunga intervista a Mara Venier, all'interno del contenitore pomeridiano di Domenica In, dove a cuore aperto ha ricordato alcuni dei momenti più salienti della sua carriera - pur ammettendo il fatto di non rimpiangere nulla: "Tutto quello che fa parte del passato non lo guardo con occhio malinconico. Penso solo al presente, nemmeno al futuro. Mi piace e mi diverte. A questo ci sono arrivata, ci si arriva anche con l'età. Si arriva a diventare un poco più saggi". La sua carriera inizia grazie ad un vicino di casa, che la sentì cantare quando lei aveva solo quattro anni, e che per questo le bussò alla porta: "Parlò con mia madre e le disse che avevo la voce di un angelo. Poi aggiunse che una come me bisognava ... Leggi la notizia su blogo

