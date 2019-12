Crolla il tetto della palestra per una tromba d' aria | morta la 28enne psicologa | stava

Leggi la notizia su leggo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) ÈGiovanna Pastoressa,di 28 anni, rimasta gravemente ferita venerdì scorso 13 dicembre nel crollo deldel PalaAlberti di Lauria, in provincia di Potenza, a causa...

