Terremoto | Mugello | nei centri di accoglienza stanotte 120 persone

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Neidi ospitalità allestiti per quanti sono stati colpiti dalin, nei comuni di Barberino, Borgo San Lorenzo e Scarperia San Piero, sono state accolte120, 37 delle quali nei locali dell’Autodromo delpredisposti dalla Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Nella notte di lunedì complessivamente gli ospiti sono stati 473, la notte del 10 dicembre 314, nella notte successiva 282, quindi 120. Lo rende noto la Città Metropolitana di Firenze in una nota. Alleche temporaneamente non potranno rientrare nella propria abitazione saranno proposte sistemazioni alternative in alberghi e strutture ricettive per le quali la Città Metropolitana ha preso contatti anche con Comuni della Piana. “Ricordiamo – raccomanda Massimo Fratini, consigliere delegato della Protezione civile della Città ...

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - Mov5Stelle : Siamo vicini ai cittadini del #Mugello colpiti dal #terremoto, ci auguriamo che tutti possano rientrare nelle loro… -