Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate diin onda su Canale 5. Steffy non lascerà perdere l’idea di adottare una bambina per dare una sorella alla piccola Kelly, cosa che non piacerà affatto a Wyatt. Nel frattempo, il matrimonio tra Katie Thorne sembra vacillare.: Thorne geloso di Bill Nelle prossime puntate della … L'articolosiproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Beautiful, anticipazioni: Hope si scaglia contro Liam - - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 14 dicembre: Liam è disperato - Soap_Italia : Beautiful, anticipazioni 14 dicembre: i sensi di colpa di Steffy, le emozioni di Hope -