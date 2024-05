Eurovision 2024 - Cristiano Malgioglio promette | Se vince Angelina Mango spoglierò esarò coperto solo da un fascio di tulipani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024)prima ancora di diventare giudice fisso ad “Amici di Maria De Filippi” ha condotto con successo assieme a Gabriele Corsi il commento italiano in diretta diSong Contest. Il cantautore è rimasto legato alla rassegna, tanto che ha voluto tracciare un bilancio di questa edizione, interpellato da Adnkronos: “Ho ascoltato le canzoni di questoe trovo che non ci sono delle belle canzoni, sono sincero. Ne salvocinque. Mi piace quella di(‘La noia’,) e mi ha emozionato anche il Portogallo perché ha presentato un brano legato alla sua tradizione cantato da una ragazza che ha una voce incredibile (Iolanda con il brano ‘Grito’). Certo Iolanda non è Mariza e non è neanche Dulce Pontes che sono voci uniche ma il ...