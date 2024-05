Eurovision - la Rai pubblica per errore la classifica del televoto in diretta | Angelina Mango stroncata

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un'altra tremenda gaffe per la Rai sull'Song Contest, l'ex Eurofestival ormai diventato fenomeno social e di costume oltre che televisivo (e, ma solo a margine, musicale) che si sta svolgendo a Malmoe in Svezia. Dopo la mail interna a viale Mazzini che ha di fatto anticipato l'outfit e la scenografia dell'esibizione di, una delle grandi favorite per la vittoria finale dopo il trionfo di febbraio sul palco del Festival di Sanremo, esplode ora il caso del. Durante la serata del 9 maggio, infatti, molti telespettatori sui social hanno sottolineato come sullo schermo tv siano apparse, senza preavviso, le percentuali del. Una sovrimpressione che ha mostrato le preferenze del pubblico svelando così come al primo posto ci sia Eden Golan, la (fischiatissima) ...

Ieri, sera in chiusura della seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2024, in corso a Malmö in Svezia, la Rai ha erroneamente diffuso in video le percentuali del televoto. L’israeliana Eden Golan risulta la più votata con il 39,31 per ...

Chi è Eden Golan, la cantante israeliana contestata all'Eurovision (papabile vincitrice) - Chi è Eden Golan, la cantante israeliana contestata all'eurovision (papabile vincitrice) - “ Hanno il diritto di far sentire la propria voce, ma io mi concentro sulla mia parte. Sulla prestazione, sulle buone vibrazioni, sulla brava gente”. Alla vigilia della sua esibizione alle semifinali ...

Spoiler in diretta su Rai 2 in chiara violazione del regolamento dell'Eurovision Song Contest. Cosa succederà - Spoiler in diretta su Rai 2 in chiara violazione del regolamento dell'eurovision Song Contest. Cosa succederà - Il regolamento dell'eurovision Song Contest parla chiaro ... mentre le due conduttrici dell'evento si accingevano a salutare il pubblico e dare appuntamento alla finale di sabato 11 maggio, la regia ...

Eurovision 2024, la Rai mostra per errore i risultati del televoto: Israele favorita, il mistero delle percentuali. Cosa rischia la tv italiana - eurovision 2024, la Rai mostra per errore i risultati del televoto: Israele favorita, il mistero delle percentuali. Cosa rischia la tv italiana - Rai e televoto, un rapporto difficile che dopo il Festival di Sanremo torna a essere tormentato in occasione dell'eurovision Song Contest 2024 ... del televoto che hanno mostrato le preferenze del ...