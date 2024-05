Censura Rai | ecco come funziona nei Tg e sui giornalisti della Rai - in 5 punti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sappiatelo, il «caso Scurati» è la punta dell'iceberg. Un servizio di Piazza Pulita ha messo in fila, nella puntata del 10 maggio, tanti episodi che raccontano il lavoro in salita deiRai nei Tg e nei programmi di approfondimento, tra propaganda e

A pochi giorni dal comunicato letto dai giornalisti nei principali tg nazionali, in cui l’assemblea dei comitati di redazione proclamava lo stato di agitazione, esprimendo particolare preoccupazione per l’autonomia del servizio pubblico rispetto ...

