Il presidente della Serie A Casini | La situazione degli stadi italiani è insostenibile

(Di venerdì 10 maggio 2024) IlLegaA, Lorenzo, è intervenuto all’European innovation for sustainability summit organizzato da Eiis: “Ladell’impiantistica in Italia non è più sostenibile, non è più accettabile, non si può andare avanti così. Noi comeA lo abbiamo scritto, lo abbiamo detto e ribadito anche nell’indagine Conoscitivo al parlamento”. “È unache è disarmante, se noi guardiamo anche alle squadre di seria A: pochissimidi proprietà, difficoltà enormi anche perinterventi minimi a causaproprietà pubblica, difficoltà” per le comunità intorno alloo “che possono congelare qualsiasi tipo di progetto di rinnovamento“, aggiunge ...

Morolo, svolta per lo stadio “Nando Marocco”: la gestione al Frosinone calcio. Investimenti per un milione e mezzo di euro - Morolo, svolta per lo stadio “Nando Marocco”: la gestione al Frosinone calcio. Investimenti per un milione e mezzo di euro - L'obiettivo del presidente Stirpe e del Frosinone calcio è quello di ... alle rifiniture per le squadre che devono affrontare i giallazzurri, si spera ancora in serie A. La prima squadra del Morolo ...

Classifica dei marchi auto più citati sui media: Tesla in testa, Alfa Romeo sale, Fiat cala - Classifica dei marchi auto più citati sui media: Tesla in testa, Alfa Romeo sale, Fiat cala - Tesla nel mese di aprile è stata al centro di una serie di dibattiti e ha conquistato il primo posto ... la storica Fiat 500D rossa appartenuta all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini è ...

“La differenziata non va mai in vacanza” con Legambiente Calabria - “La differenziata non va mai in vacanza” con Legambiente Calabria - Molto partecipato e proficuo il primo della serie di incontri organizzati da Legambiente Calabria ... sono stati introdotti da Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria: “la Calabria deve ...