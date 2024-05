Corruzione | Toti arrivato in tribunale Genova - sarà sentito da gip 2

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 mag. - (Adnkronos) - Per i magistrati il governatore avrebbe accettato da Aldo e Roberto Spinelli "le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro" e in cambio si sarebbe impegnato ad "agevolare" gli imprenditori per "trovare una soluzione" nella privatizzazione della spiaggia di Punta Dell'Olmo, per sbloccare l'iter di una pratica edilizia ferma negli uffici regionali e per "velocizzare e approvare" alcune delibere portuali a loro favore. Se la linea difensiva, anticipata ieri dall'avvocato Stefano Savi,confermata,non risponderà alle domande, ma potrebbe rilasciare una breve dichiarazione spontanea. “Prima di prendere posizioni o dare spiegazioni -s piegava ieri il legale - dobbiamo approfondire la lettura degli atti per capire su che cosa, dove e come fornire spiegazioni". Risposte ...

Genova, 10 maggio 2024 – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti arrestato martedì scorso per corruzione in un’inchiesta della procura di Genova (leggi qui) comparirà nel primo pomeriggio davanti al gip Paola Faggioni per l’interrogatorio ...

Genova , 10 mag. – (Adnkronos) – Per i magistrati il governatore avrebbe accettato da Aldo e Roberto Spinelli “le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro” e in cambio si sarebbe impegnato ad “agevolare” gli ...

Toti arrestato, oggi davanti al gip: arrivato a palazzo di giustizia. «Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere» - toti arrestato, oggi davanti al gip: arrivato a palazzo di giustizia. «Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere» - Il presidente della Regione Liguria Giovanni toti arrestato martedì scorso per corruzione in un'inchiesta della procura di Genova comparirà nel primo pomeriggio davanti al gip Paola Faggioni per ...

Interrogatorio di Toti in Procura, un cartello “Lavori in corso” blocca l’accesso ai cronisti - Interrogatorio di toti in Procura, un cartello “Lavori in corso” blocca l’accesso ai cronisti - Genova – Si tiene l terzo piano di palazzo di giustizia l’interrogatorio di Giovanni toti, il presidente della Regione Liguria agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione nell’ambito dello ...

Liguria, corruzione: Toti arrivato a Palazzo di Giustizia, fatto entrare dall'ingresso di servizio - Liguria, corruzione: toti arrivato a Palazzo di Giustizia, fatto entrare dall'ingresso di servizio - Il governatore Giovanni toti è arrivato a Palazzo di Giustizia di Genova per l'interrogatorio di garanzia. toti, su una delle due auto scure di un piccolo corteo, è stato fatto passare dal parcheggio ...