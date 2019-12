Boniello guarda oltre | “Anno zero | stiamo costruendo qualcosa di importante”

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNon si tira indietro il presidente Gianluca. A fine gara cerca il microfono per analizzare la gara, accettando senza nervosisimi il verdetto del campo, e per parlare di questo nuovo progetto sangiorgese. “Il risultato del campo è sovrano – ha esordito– e c’è poco da dire. A me e alla mia squadra resta l’orgoglio di aver utilizzato sette under 17 su undici, un vero record. Il progetto è appena iniziato, è il classico annoed è normale che ci siano delle battute d’arresto. Ma abbiamo grandi valori, uno staff tecnico con a capo mister Zeoli molto competente ed un gruppo che va formandosi ed amalgamandosi giorno dopo giorno”. Progetto nuovo, ambizioni di classifica diverse: “Abbiamo avuto negli ultimi anni i migliori giocatori ed i migliori allenatori del panorama calcistico sannita e ...

