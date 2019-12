Sci alpino | Sofia Goggia | “A Lake Louise vado alla ricerca della mia performance migliore”

Sci alpino : quattro slalomisti italiani in raduno in Val d’Isere : La Coppa del Mondo di sci alpino sta entrando nel vivo, con la trasferta nordamericana e il week-end dedicato alle discipline veloci in quel di Beaver Creek. Nel frattempo però c’è attesa per la seconda prova stagionale per quanto riguarda i pali stretti: lo slalom speciale. Si tornerà in pista domenica 15 dicembre in terra francese, in quel di Val d’Isere. Proprio nella località transalpina sono in raduno quattro slalomisti italiani ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : l’austriaca Nadine Fest vince il super-G di Kvitfjell. Quinte Giulia Albano e Valentina Cillara Rossi : L’austriaca Nadine Fest ha conquistato la vittoria nel super-G di Coppa Europa a Kvitfjell. La 21enne di Villach si è imposta con il tempo di 54”91 in quella che è stata una gara sprint. Seconda posizione ad 11 centesimi per la svedese Ida Dannewitz, mentre al terzo posto si è classificata la svizzera Lindy Etzensperger, staccata di 58 centesimi dalla vincitrice. Ai piedi del podio si è piazzata l’austriaca Lisa Grill (+0.88), ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : le donne-jet cominciano la stagione a Lake Louise. Sofia Goggia cerca la prima vittoria in Canada : Comincia domani la stagione della velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Lake Louise è in programma un ricchissimo fine settimana con due discese (venerdì e sabato) ed un super-G (domenica). Sono i primi appuntamenti per le donne-jet del circo bianco e c’è grande attesa in casa Italia per Sofia Goggia. La bergamasca è reduce dal positivo undicesimo posto in gigante (partiva con il pettorale 54) e ha subito dimostrato di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Beaver Creek Dominik Paris cerca la rivincita - in gigante italiani per il riscatto : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020 è pronta per la sua ultima, ricchissima, tappa della trasferta nordamericana. I protagonisti del Circo Bianco, infatti, salutano il Canada e lo stato dell’Alberta dopo le prove di Lake Louise, e si trasferiscono in Colorado per il weekend di Beaver Creek sulla spettacolare e difficilissima pista denominata Birds of Prey, tradotto dall’inglese “Rapaci”. Chi sarà, quindi, ...

Sci alpino Beaver Creek 2019 : calendario - orari e programma del fine settimana. Guida tv e streaming : Si va a concludere la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Dal Canada, e da Lake Louise, il Circo bianco al maschile si sposta a Beaver Creek, Colorado, per tre gare che metteranno in palio altri punti importanti in ottica della classifica generale e di specialità. Si inizierà venerdì 6 dicembre alle ore 18.45 italiane con il supergigante, quindi sabato 7 toccherà alla discesa libera alle ore 19.00, mentre ...

Sci alpino Lake Louise 2019 : calendario - orari e programma del fine settimana. Guida tv e streaming : Comincia la stagione della velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020. A Lake Louise sono in programma tre gare in questo fine settimana. Venerdì e sabato si terranno due discese, mentre domenica ci sarà un super-G. Grande attesa in casa Italia per Sofia Goggia, che lancia la sfida ad Ilka Stuhec e Mikaela Shiffrin. Di seguito il programma completo delle gare di Lake Louise, valevoli per la Coppa del Mondo femminile di sci ...

Sci alpino - Risultato prima prova Discesa Beaver Creek : miglior tempo dell’americano Cochran-Siegle - sesto Mattia Casse : Nella prima prova della Discesa maschile di Beaver Creek è il padrone di casa Ryan Cochran-Siegle a realizzare il miglior tempo. 1’41”37 il crono finale dell’americano, che ha chiuso con 24 centesimi di vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde e 30 sull’austriaco Matthias Mayer. Il vincitore della Discesa di Lake Louise, il tedesco Thomas Dressen, si è classificato al quarto posto con 38 centesimi di ritardo dalla ...

Sci alpino - le favorite per la Coppa del Mondo di superG : Sofia Goggia prova ad insidiare Mikaela Shiffrin - tante le outsider : Domenica si disputerà il primo super-G della stagione a Lake Louise. Una specialità che vede una foltissima concorrenza nella lotta per la Coppa. Un titolo che lo scorso anno ha conquistato Mikaela Shiffrin e l’americana si presenta come la grande favorita anche in questa stagione, ma, come detto, le avversarie non mancheranno, già a partire dalla gara canadese. Chi proverà a mettere fine al regno di Shiffrin è sicuramente Sofia Goggia. La ...

Sci alpino : Madonna di Campiglio si prepara alla 3Tre : Madonna di Campiglio si appresta ad accogliere i grandi eventi sportivi del 2020. Il primo in calendario è la tappa della Coppa del Mondo di Sci alpino sul celebre Canalone Miramonti. La spettacolare gara in notturna quest’anno porta con sé una grande novità, complice il nuovo calendario. La 3Tre ha infatti perso la sua storica collocazione pre natalizia per essere fissata l’8 gennaio: “Prima di Natale la nostra gara si sarebbe ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sono concentrata sul mio percorso e sono pronta alle gare della velocità in Canada” : Prima delle gare canadesi della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, che nel fine settimana prevedono a Lake Louise due discese libere ed un supergigante, Sofia Goggia ha rilasciato un’intervista a “La Stampa“, nella quale ha parlato delle aspettative per la stagione appena iniziata. Una nuova Sofia Goggia ci attende in questa stagione, con una parola d’ordine: “La consapevolezza. L’ho cercata e trovata. ...

Sci alpino - le favorite per la Coppa del Mondo di discesa : duello atteso tra Sofia Goggia ed Ilka Stuhec. Ma Shiffrin… : Da Lake Louise comincia la stagione della velocità anche nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Soprattutto in discesa è prevista una battaglia veramente straordinaria, perchè sono molte le atlete che possono competere per conquistare la Coppetta di specialità. Le due principali favorite sono Sofia Goggia ed Ilka Stuhec, che hanno vinto rispettivamente il trofeo nel 2018 e nel 2017. L’italiana e la slovena, in una speciale griglia ...

Sci alpino - le favorite per la Coppa del Mondo di discesa : duello atteso tra Sofia Goggia ed Ilka Stuhec. Ma Shiffrin… : Da Lake Louise comincia la stagione della velocità anche nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Soprattutto in discesa è prevista una battaglia veramente straordinaria, perchè sono molte le atlete che possono competere per conquistare la coppetta di specialità. Le due principali favorite sono Sofia Goggia ed Ilka Stuhec, che hanno vinto rispettivamente il trofeo nel 2018 e nel 2017. L’italiana e la slovena, in una speciale griglia ...

Sci alpino - Risultato prima prova Discesa Lake Louise : Kajsa Vickhoff Lie ed Alice McKennis in testa a pari merito. Quinta Sofia Goggia : Sorpresa nella prima prova della Discesa libera femminile di Lake Louise. In testa alla classifica a pari merito hanno chiuso l’americana Alice McKennis e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che hanno stabilito entrambe il miglior tempo di 1’52”54. Terza posizione per un’ottima Mikaela Shiffrin, staccata di 17 centesimi dalla coppia di testa. Alle spalle dell’americana ci sono due delle sue principali rivali, ma che ...

Sci alpino - Dominik Paris a caccia del podio a Beaver Creek : gare in tv su Rai Sport : Il prossimo week-end vedrà i campioni dello sci alpino sfidarsi sulle nevi di Beaver Creek, in Colorado, che ospiterà una nuova tappa della Coppa del Mondo maschile. Sarà un fine settimana di gare molto intenso, visto che andranno in scena le due discipline veloci e anche una delle discipline tecniche. Le competizioni inizieranno venerdì 6 dicembre alle ore 18.45 italiane con il SuperG. Spazio poi alla discesa libera, che si svolgerà sabato 7 ...