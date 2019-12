Debora Serracchiani a L' aria che tira | Luigi Di Maio forza perché non ha più il

Romano Prodi - Debora Serracchiani e gli altri : il Pd come Grillo - chi tifa per svendere l'Italia alla Cina : Beppe Grillo è solo l'ultimo degli amici italiani della Cina, all'ambasciata cinese è stato due volte adesso ma anche nel 2013 il fondatore del Movimento 5 stelle era andato con Gianroberto Casaleggio in visita dall'allora ambasciatore cinese Ding Wei. E il Pd non è stato da meno. Recentemente, rico

Dritto e rovescio - Debora Serracchiani : "Non partecipiamo più ai programmi che incitano all'odio" : È il loro modo di essere democratici: sottrarsi al confronto, rifiutare la dialettica politica, evitare di frequentare luoghi non dichiaratamente schierati a loro favore. In nome di questo principio la deputata dem Debora Serracchiani ha lanciato il suo editto via Twitter con cui chiede «alle colleg

Debora Serracchiani : la Roma merita uno stadio : Debora Serracchiani deputato e vice presidente del Partito Democratico ospite in studio nel programma LAVORI IN CORSO in onda su Radio Radio e Radio Radio TV ha parlato della sua passione giallorossa -stadio della Roma “Penso che Roma meriti uno stadio nuovo bello. Con grande coraggio a Udine è stato fatto dall’Udinese uno dei più grandi investimenti fatti in Italia nello sport che tra l’altro ha permesso di recuperare il vecchio stadio senza ...