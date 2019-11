LIVE Italia-Inghilterra curling | Europei 2019 in DIRETTA | crocevia fondamentale sulla via

LIVE Italia-Canada 0-2 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA. Il doppio per continuare a sperare : Berrettini/Fognini-Pospisil/Shapovalov 6-2 - 3-6 - 3-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta meravigliosa di Shapovalov ma la seconda di Fognini non è efficace 15-15 La volèe di dritto di Berrettini 0-15 Esce il dritto di Fognini, adesso c’è anche un po’ di scoramento in casa azzurra 3-3 Esce la risposta di Berrettini 40-0 Il servizio di Shapovalov 30-0 In rete la risposta di Berrettini sulla seconda 15-0 Ace Shapovalov, ovviamente… 3-2 Lo smash di ...

30-15 Ace Shapovalov 15-15 Esce la volèe di rovescio di Pospisil 15-0 In rete la risposta di Fognini 2-2 Il servizio di Fognini!!! Di nuovo parità nel secondo set 40-15 Bene Berrettini a rete 30-15 Esce la demivolèe di Fognini 30-0 In rete anche la risposta di Pospisil 15-0 In rete la risposta di rovescio di Shapovalov 1-2 Esce la risposta di Berrettini 40-0 Ancora il servizio di Pospisil 30-0 ...

15-30 Se ne va il rovescio di Shapovalov 15-15 In rete la risposta di Berrettini 0-15 Esce lo smash da fondo campo di Shapovalov 6-2 SI CHIUDE IL PRIMO SET! In rete la risposta di Pospisil. Azzurri perfetti! 40-15 Ace di seconda Fognini dopo il Tiger 30-15 Aceeeee Fognini!!! 15-15 In rete la risposta di Pospisil 0-15 doppio fallo Fognini 5-2 Esce la voleè di rovescio di Pospisil ma che colpo ...

30-0 Esce la risposta di Pospisil 15-0 Esce il dritto di Berrettini 1-2 Lo smash di Pospisil 40-30 Il colpo al corpo di Fognini 40-15 Se ne va la risposta di Berrettini 30-15 Shapovalov stecca lo smash 30-0 In re5te la risposta di Berrettini 15-0 In rete la risposta di Fognini 1-1 Esce la risposta di Pospisil 40-0 Fognini entra con la volèe di dritto e chiude uno scambio spettacolare 30-0 ...

22.38 Finisce il cammino di qualificazione azzurro come nessuno poteva mai sperare, dieci vittorie su dieci partite con record annesso e nove reti nella partita finale all'Armenia, siamo pronti per affrontare la competizione dell'Europeo 2020. 92′ Finisce la partita Italia-Armenia 9-1! 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Babayan resta a terra per uno ...

92′ Finisce la partita Italia-Armenia 9-1! 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Babayan resta a terra per uno scontro di testa, va fuori. 88′ Fuori Yedigaryan, dentro Avetisyan per l'Armenia. 86′ Armenia che tenta di compiere la seconda rete, colpo di testa di Berseghyan che finisce fuori. 84′ Il pubblico chiede la decima rete, l'Italia non ...

Italia-Armenia 9-1 LIVE - Chiesa trova il meritato gol personale! Italia-Armenia live – Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l'Armenia per l'ultima gara di qualificazione all'Europeo del 2020. La Nazionale italiana ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l'Armenia, battuta all'andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L'Italia vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo ...

LIVE Italia-Armenia 9-1 Tocca anche a Chiesa L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l?ennesima...

77′ Goooooooooooooooooooooooooool, Jorginhooooooooooooooooooooo, il calciatore del Chelsea spiazza il portiere avversario, Italia-Armenia 7-0. 76′ rigore! Orsolini entra in area di rigore dalla destra e viene steso da dietro. 75′ Possesso palla per l'Italia pari al 75%. 73′ Gooooooooooooooooooooooooool, Romagnoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, corner di Zaniolo ...

LIVE Italia-Armenia 5-0 Doppietta Immobile-Zaniolo L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l?ennesima...

71′ Berseghyan ci prova da fuori area, palla che finisce sopra la traversa. 69′ Fuori Bonucci e dentro Izzo per l'Italia. 67′ Italia che quando alza il ritmo fa quello che vuole, manca solamente Chiesa a mettere la firma sul tabellino dopo due pali. 65′ Goooooooooooooooooooooooooool, Zanioloooooooooooooooooooooooo, Jorginho che si inserisce in area di rigore e ...

64′ Simonyan per Grigoryan nell'Armenia. 62′ Tonali in contropiede per Chiesa che manca il primo controllo e sfuma l'azione. 60′ Anche Orsolini ci prova con un sinistro ad incrociare sul primo palo, palla fuori di poco. 58′ palo! Grandissima azione di Chiesa che dalla sinistra rientra sul dentro e scaglia un bolide che si ferma sul secondo palo. 56′ ...

Italia-Armenia 4-0 LIVE - iniziato il secondo tempo! Italia-Armenia live – Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l'Armenia per l'ultima gara di qualificazione all'Europeo del 2020. La Nazionale italiana ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l'Armenia, battuta all'andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L'Italia vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo ...

49′ Toccato duro Zaniolo resta a terra, ma si rialza subito dopo. 48′ Zaniolo scala a centrocampo con Orsolini alto a destra nel tridente. 46′ Fuori Barella e dentro Orsolini per l'Italia. inizia il secondo tempo! 21.33 Italia che domina dal primo minuto al quarantacinquesimo con quattro gol frutto di azioni veloci e spettacolari, Immobile e Zaniolo in particolare ...