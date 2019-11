Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 19 novembre 2019) Un’utente di Instagram scrive al Sole24Ore per segnalare le difficoltà di mettersi in contatto con la sua famiglia in Iran. E noi decidiamo di darle voce

fisco24_info : L’Iran spegne internet e gli iraniani espatriati lanciano l’allarme sui social: Un’utente di Instagram scrive al So… -