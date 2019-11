LIVE Italia-Canada 0-1 | Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Berrettini-Shapovalov 6-7 | 3-4

LIVE Italia-Armenia - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Tonali ancora in campo dall’inizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 L’Armenia ha vinto le ultime due partite di qualificazione agli Europei: non arriva a tre gare di fila senza sconfitte da ottobre 2011 (tre vittorie in quel caso). 20.16 Nelle gare di qualificazione a Euro 2020 solo la Polonia (zero) ha concesso meno gol dell’Italia (uno): 0.25 reti subite in media a partita per gli Azzurri, con il 75% di clean sheet, nelle Qualificazioni a Euro 2016 le ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 1-2 senza break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio vincente al centro. A Berrettini questa sera serve una vera impresa per ribaltare questa partita. 40-15 Bella risposta di Berrettini, ma ancora meglio il rovescio lungolinea di Shapovalov. 30-15 In corridoio il diritto ad incrociare del canadese. 30-0 Berrettini prova ad uscire dallo scambio e mette in rete il diritto lungolinea. Il canadese sta incantando con il suo rovescio ad ...

LIVE Italia-Armenia - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Zaniolo titolare nel tridente offensivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa. Ct: Mancini ARMENIA (5-4-1): Ayrapetyan; Hambratsumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, K. Hovhannisyan; Babayan, Grigoryan, Edigaryan, Bergseghyan; Karapetyan. CT: Khashmanyan 20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ...

Italia-Armenia LIVE - le formazioni ufficiali : Zaniolo nel tridente con Immobile e Chiesa : Italia-Armenia live – Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l’Armenia per l’ultima gara di qualifazione all’Europeo del 2020. La Nazionale italiana ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l’Armenia, battuta all’andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L’Italia vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - l’azzurro cede il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto di Berrettini. 0-1 Ace del canadese. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Impressionante diritto lungolinea di Shapovalov. 30-0 In rete il rovescio di contenimento di Berrettini. 15-0 Gran battuta e smash di Shapovalov, che con il servizio fa il bello ed il cattivo tempo. Shapovalov si aggiudica dunque il primo set per 7-6. Quanti rimpianti oggi per l’Italia, pensando anche ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-5 - l’azzurro annulla una palla-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Si va al tie-break, Berrettini non contiene l’accelerazione di diritto dell’avversario. 40-0 Servizio e diritto del canadese. Game agevole. 30-0 Attacco di rovescio e volée vincente di Shapovalov. Si avvicina il tie-break. 15-0 Servizio vincente del canadese. 6-5 ALTRO ACE AL CENTRO! Il romano si salva ancora da una situazione delicatissima! A-40 Ace al centro di ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 5-4 - il romano salva altre due palle-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Passante di Shapovalov, in rete la volée di Berrettini. 30-15 Shapovalov sta salvando tutto, Berrettini riesce ad ottenere il punto con una bordata di diritto sulla riga. 15-15 Gran diritto lungolinea di Berrettini che prende in contropiede il canadese. 0-15 Shapovalov resiste benissimo alle bordate di diritto di Berrettini, poi cambia l’inerzia dello scambio e va a segno di ...

LIVE Italia-Norvegia 8-7 - Europei curling 2019 in DIRETTA : gli azzurri trionfano all’extra-end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Grazie per aver seguito con noi questa emozionante sfida tra Italia-Norvegia degli Europei 2019 di curling e buon proseguimento di serata. 19.09 Giornata memorabile per gli azzurri che sono riusciti a sconfiggere un’avversario a dir poco ostico con una gara ricca di emozioni e di colpi di scena!!! 19.02 E’ stata una partita esaltante che ha messo in luce le grandi qualità ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 3-2 - LIVEllo altissimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace di Shapovalov. 4-3 Spettacolare scambio a rete, lo vince Berrettino con dei riflessi felini! 40-15 Errore gratuito di diritto per il canadese, palla in corridoio. 30-15 Schiaffo al volo di Berrettini, esce di un soffio il passante di rovescio di Shapovalov. 15-15 Servizio e diritto incrociato di Berrettini. 0-15 Esce nettamente il diritto di Berrettini. 3-3 Servizio vincente, è durato ...

LIVE Italia-Norvegia 8-7 - Europei curling 2019 in DIRETTA : gli azzurri trionfano all’ extra-end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09 Giornata memorabile per gli azzurri che sono riusciti a sconfiggere un’avversario a dir poco ostico con una gara ricca di emozioni e di colpi di scena!!! 19.02 E’ stata una partita esaltante che ha messo in luce le grandi qualità dell’Italia. Nonostante una partenza difficile con cuore, grinta, determinazione e tecnica gli azzurri sono riusciti a risalire la china e a portare a ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 2-1 - l’azzurro salva tre palle break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buona prima di Shapovalov, in rete la risposta di Berrettini. 2-1 Berrettini, e con la prima si salva il romano, che ha annullato tre palle break! Vantaggio Berrettini, ancora bella prima esterna 40-40, 2a parità: cerca la profondità Shapovalov, in rete il dritto di Berrettini Vantaggio Berrettini, ottima prima centrale dell’azzurro 40-40 E se ne va anche la terza palla break, con ...

LIVE Italia-Norvegia 7-7 - Europei curling 2019 in DIRETTA : si deciderà tutto agli extra-end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Mano all’Italia nell’undicesimo end. 18.54 Peccato la Norvegia mette a segno due punti e si torna in parità. Si deciderà tutto con gli extra-end. 18.42 La Norvegia decide di annullare, si va al decimo end. 18.34 Gli azzurri approdano al nono end con due punti di vantaggio. 18.27 ITALIA FANTASTICA!!!!!!! Gli azzurri rubano la mano e conquistano due punti che potrebbero essere ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 1-0 - l’azzurro inizia al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Due palle break Shapovalov: ace di Berrettini 0-40 Tre palle break Shapovalov: Berrettini rimane inchiodato sul rovescio, che mette in rete 0-30 Dritto lungo di Berrettini da posizione scomoda 0-15 Il Falco salva Shapovalov sulla prima di Berrettini, negando l’ace all’azzurro, poi il canadese approfitta della discesa a rete del romano per infilare un gran passante di dritto ...

LIVE Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini cerca il pareggio contro il temibile Shapovalov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38: Andiamo a vedere cos’è successo negli altri incontri: in Belgio-Colombia, David Goffin ha battuto nettamente Santiago Giraldo per 6-3 6-2, mentre in Russia-Croazia Andrey Rublev ha superato per 6-3 6-3 Borna Gojo, sostituto di Marin Cilic. 18.33: C’è un solo precedente tra Berrettini e Shapovalov, ed è datato 2018: a San Pietroburgo vinse il canadese, al secondo turno, per ...