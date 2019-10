Cecilia Rodriguez | “Io e Ignazio facciamo tanto l’amore”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto in tv : Condurremo insieme : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno seguendo le orme di Belen e Stefano. La coppia, nata due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip, sta per lanciarsi in un nuovo progetto televisivo. Proprio come sua sorella Belen, anche la piccola di casa Rodriguez esordirà, nei prossimi mesi, alla conduzione di un programma. Al suo fianco ci sarà il fidanzato Ignazio Moser.\\ Cecilia Rodriguez e il compagno lo hanno svelato nel corso di ...

Cecilia Rodriguez bollente : "Grande intesa sessuale con Ignazio. Ha tanto da offrire" : La sorella di Belen racconta il rapporto sotto le lenzuola con il figlio di Moser, conosciuto due anni fa al 'Grande...

Cecilia Rodriguez sul matrimonio con Ignazio Moser : “Prende tempo” : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti alle nozze? Tutta la verità Cecilia Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E ovviamente il giornalista non ha potuto non chiederle se sia nell’aria il matrimonio con Ignazio Moser visto che il loro amore pare davvero essere solido. Una domanda un po’ ricorrente in tutte le interviste che ha rilasciato la sorella di Belen. E a tal proposito ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : "Il nostro segreto? Fare tanto l'amore" : Intervistati da Novella 2000, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, diventati ormai coppia fissa da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2, hanno rivelato alcuni dettagli della loro vita intima: “Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? Decisamente Fare tanto l’amore. Crediamo entrambi che per una coppia il sesso sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è ...

Anche Cecilia Rodriguez mostra il topless : topless da urlo per Cecilia Rodriguez, costretta a censurare parte dell'immagine per le norme sul nudo di Instagram: è forse una risposta alla foto in topless di Giulia De Lellis? Tra le due pare non corra buon sangue... Cecilia Rodriguez non ha nulla da invidiare alla sua più nota sorella e lo ha dimostrato condividendo uno scatto ad alto tasso erotico nel suo profilo Instagram. La showgirl, modella e influencer ha deciso di regalare ai ...

Francesco Monte : confidenze su Cecilia Rodriguez - Giulia Salemi e Isabella De Candia : L'ex tronista di Uomini e Donne e grande protagonista del talent di Tale e Quale Show , intervistato dal settimanale Chi.

Cecilia Rodriguez risponde al suocero Moser : Non mi perdona che non mi trova mai a vendemmiare : Dopo aver animato il gioco della casa più spiata d'Italia, avviando al Grande Fratello Vip la sua frequentazione con Ignazio Moser, la modella argentina Cecilia Rodriguez è tornata al centro dell'attenzione mediatica, rispondendo ad alcune dichiarazioni del suocero, Francesco Moser. Il padre dell'ex centauro Ignazio Moser ha recentemente sostenuto a Storie Italiane che Cecilia non è brava a sbrigare le faccende domestiche. L'ex gieffina Chechu ...

Cecilia Rodriguez meglio di Belen : vede il paparazzo e si scopre il seno davanti all'obiettivo - in pubblico : Pizzicata dai paparazzi, Cecilia Rodriguez ha voluto sorprenderli dando spettacolo in pubblico. La sorella minore di Belen Rodriguez è finita sul settimanale di gossip Nuovo con un servizio decisamente insolito. I segugi del direttore Riccardo Signoretti hanno beccato la bella argentina in un negozi

Cecilia Rodriguez su Belen svela : “Io e lei non andiamo d’accordo” : Cecilia Rodriguez parla del suo rapporto con la sorella Belen: “Abbiamo stili diversi” Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa occasione la popolare soubrette ha parlato ampiamente del suo rapporto con la sorella Belen Rodriguez, con la quale lavora insieme per la loro linea di abbigliamento. E proprio sul loro rapporto al lavoro che la fidanzata di ...