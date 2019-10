Treviso | ha un malore mentre è in auto e finisce contro un muro | mamma Erika muore a 45

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Incidente mortale a Cordignano, in provincia di: unadi 45 anni,Peruch, ha avuto unera alla guida della suaed è finitail muretto di un'abitazione. Inutili si sono rivelati i tentativi dei sanitari del 118 per salvarla: dopo 40 minuti, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Lascia 3 figli piccoli.

