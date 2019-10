Allerta Meteo | lo scirocco spezza l’Italia in due | piogge alluvionali al Nord Ovest

Allerta Meteo per la Liguria dalla mezzanotte : ecco i dettagli : L'avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà nel week end condizioni di maltempo sul Nord-Ovest, dove agiranno correnti umide e perturbate. In Liguria è stata emanata una nuova...

Allerta Meteo Liguria : nuovo peggioramento - al via intensa fase perturbata : Sulla Liguria si avvicina una nuova intensa fase perturbata, che interesserà in maniera diffusa la regione, fino all’inizio della settimana prossima. Le valutazioni dei possibili effetti al suolo hanno portato Arpal a emanare l’Allerta Meteo gialla su tutta la regione con queste tempistiche: Centro ponente (zona a-b-d) dalle 21.00 di oggi, venerdi’ 18 ottobre Interno di centro levante (zona e) dalle 00.00 di domani, sabato 19 ottobre Levante ...

Allerta Meteo - a Firenze arriva un drone a forma di ufo per le situazioni di emergenza : Un drone a forma di ufo, creato dall’Universita’ di Firenze, per monitorare il rischio idrogeologico ed effettuare rilevazioni e studi geologici anche in profondita’. E’ una delle novita’ presentate nell’ambito della giornata di studi “La Scienza per la Protezione Civile: rischio idrogeologico” organizzato dal Centro per la Protezione Civile dell’Ateneo fiorentino. Il drone, una novita’ ...

Modica Alert System - ecco come ricevere Allerta Meteo e scuole chiuse : A Modica sarà possibile ricevere sul proprio telefonino in tempo reale le comunicazioni ufficiali diramate dalla Protezione Civile

Allerta Meteo serie A : Ecco le gare a rischio rinvio : Allerta meteo serie A: Ecco le gare a rischio rinvio Nel prossimo week end si giocherà l’8° giornata di campionato, le squadre dopo la sosta nazionale si preparano a darsi battaglia sui campi della serie A. Ma bisogna fare i conti con la situazione climatica, che nel prossimo fine settimana metterà probabilmente a rischio rinvio la gara tra Sampdoria-Roma. A genova, infatti, sono previste nella giornata di domenica, piogge intense e ...

Allerta Meteo Serie A - a rischio rinvio Sampdoria-Roma : le ultime anche su Milan-Lecce e Brescia-Fiorentina : Allerta meteo Serie A – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre sono al lavoro in vista dell’8^ giornata, si preannuncia un turno scoppiettante ed importante per gli obiettivi di scudetto, Champions League ed Europa League. Ma a tenere banco sono le condizioni climatiche con partite e rischio ed altre che potrebbero giocarsi in condizioni quasi al limite. Nessun problema per le ...

Allerta Meteo Campania : maltempo - vento e temporali - parchi chiusi a Napoli : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 20 di stasera e fino alle 11 di domani mattina sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono, si legge nel documento, “Locali ...

Allerta Meteo Liguria : cessata la criticità arancione : Alle 18.00 si e’ chiusa l’Allerta arancione sul centro della regione. Lo conferma Arpal, precisando che “permane l’Allerta gialla fino alle 20 sul levante ligure, dove sono possibili ancora deboli precipitazioni, come quelle che si stanno verificando a macchia di leopardo nell’entroterra genovese”. Nella notte, una linea temporalesca forte, organizzata e stazionaria ha insistito per circa dodici ore sul ...

Maltempo : Allerta Meteo in Campania - domani a Napoli parchi chiusi : Il servizio Verde del Comune di Napoli ha disposto per domani la chiusura dei parchi cittadini. La decisione arriva a seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale di colore Giallo per “fenomeni meteorologici avversi dalle 20 di oggi martedi’ 15 e fino alle ore 11 di domani mercoledi’ 16 ottobre”. Sono previsti “locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale ...

Allerta Meteo - a Napoli parchi chiusi e avviso ai presidi : «Non tenete alunni all'aperto» : A seguito dell?Allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale di colore giallo per fenomeni meteorologici avversi dalla ore 20 di oggi martedì 15 e fino alle ore 11...

Maltempo : Allerta Meteo per temporali e grandine - l’elenco delle regioni a rischio domani : Maltempo con temporali, vento forte e grandine si abbatterà nelle prossime ore sulle regioni dell'Italia Settentrionale e del Sud, dopo aver messo in ginocchio la Liguria. La Protezione civile ha diramato per domani, mercoledì 16 ottobre, allerta meteo gialle in 5 regioni e arancione per rischio idrogeologico in Lombardia, Laghi e Prealpi Varesine: ecco tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

Liguria - Allerta Meteo Genova : maltempo e temporali/ 46 cm di acqua in 12 ore : Liguria, allerta meteo Genova: maltempo e temporali. 46 cm di acqua sono caduti nel giro di 12 ore, numerosi allagamenti e disagi

Previsioni meteo - nuova Allerta : scuole chiuse in Liguria. Temporali anche in Lazio e Toscana : allerta meteo arancione in Liguria. I forti Temporali che hanno colpito nelle ultime ore la regione hanno causato numerosi disagi, fra scuole, strade e sottopassi chiusi. La Protezione civile...

Allerta Meteo Veneto : piogge in arrivo - criticità nelle aree montane e pedemontane : Sul Veneto sono in arrivo piogge, anche consistenti, che interesseranno in serata e nelle ore notturne in particolare le aree montane e pedemontane della regione, dove saranno possibili locali fenomeni intensi con forti rovesci e quantitativi di pioggia anche consistenti. Il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di ‘Allerta gialla’ per rischio idrogeologico nei bacini idrografici dell’Alto Piave, del Piave ...