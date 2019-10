Milano | chiede aiuto ai carabinieri e poi si scaglia contro loro | arrestato

Imane Fadil - procura chiede archiviazione/ Pm Milano "morta per aplasia midollare" : Morte Imane Fadil, procura di Milano chiede l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio volontario: 'uccisa da un'aplasia midollare'.

Milano - furto alla Rinascente : Marco Carta chiede il rito abbreviato : Marco Carta ha scelto di essere processato con il rito abbreviato per il furto di alcune magliette avvenuto alla Rinascente di Milano il 31 maggio. L’istanza condizionata all’acquisizione delle immagini delle telecamere del grande magazzino sarà depositata dal legale Simone Ciro Giordano nella prima udienza del 20 settembre. Oltre al cantante è imputata anche l’amica 53enne Fabiana Muscas. Nelle scorse settimane, il pm Nicola ...

Repubblica : “Malagò ha scritto al Cio per chiedere di escludere l’Italia da Tokyo 2020 e da Milano-Cortina 2026” : Scoop di Repubblica, a firma Marco Mensurati. Il quotidiano scrive che è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò a chiedere al Cio (Comitato Olimpico internazionale) punizioni esemplari per lo sport italiano. Lo ha fatto dopo il varo della riforma dello sport che di fatto ha svuotato dal punto di vista finanziario il Coni. Insomma, pur di vincere la battaglia personale, Malagò non ha esitato a danneggiare lo sport italiano. Ecco come ...

Strage Tribunale di Milano - vigilante condannato in Appello a 3 anni : Cassazione annulla sentenza e chiede nuovo giudizio : Dovrà tornare di nuovo a giudizio davanti alla Corte d’Appello Roberto Piazza, la guardia giurata, in servizio al Palazzo di giustizia di Milano il 9 aprile 2015, quando Claudio Giardiello uccise a colpi di pistola tre persone, l’ex socio di affari Giorgio Erba, l’avvocato Lorenzo Claris Appiani e il giudice Fernando Ciampi. A deciderlo la Cassazione che ha annullato la condanna a tre anni di reclusione inflitta in secondo ...

Appalti : udienza Tatarella a Riesame Milano - avvocato chiede scarcerazione : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – udienza davanti al Tribunale del Riesame di Milano per Pietro Tatarella, ex consigliere al Comune di Milano ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, ora in carcere nell’ambito dell’indagine della Dda di Milano su un presunto sistema di corruzione in Lombardia e Piemonte. Il suo avvocato Nadia Alecci ha chiesto la scarcerazione dell’assistito, “o in subordine gli arresti ...

