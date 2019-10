Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il Corriere dello Sport da una diversa motivazione per la nondi Kostascon lagreca che incontrerà l’Italia per le qualificazioni di Euro2020. Il greco hanoin: è reduce dall’affaticamento accusato contro il Brescia e ha concordato con il ct della Grecia di non prendere parte alle prossime partite di qualificazione di Euro 2020. Non sarebbe lo svecchiamento in atto ad opera di Van’t Schip dunque la motivazione della sua esclusione dlista dei convocati, ma sarebbe stato lo stesso difensore greco a chiedere di non essere convocato per rimettersi completamente dal problema muscolare e non rischiare nuove assenze nel Napoli L'articolohanoinilNapolista.

napolista : CorSport: #Manolas ha detto no alla convocazione in #Nazionale Sarebbe stato lo stesso difensore greco a chiedere… - CorSport : #Napoli, clima #Champions: #Ancelotti spiega. #Lozano scherza con #Manolas ?? - salvione : Napoli, Maksimovic out per il Genk. Manolas tra i convocati -