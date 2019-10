Bordoni | Non ci rassicura la dicitura liquidazione controllata

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – Davide, coordinatore romano di Forza Italia: Ieri sono andato a trovare i lavoratori in azienda e si respira un clima pesante a Roma Metropolitane ma non solo per quello che è successo con le Forze dell’Ordine, un evento grave che meriterà le giuste valutazioni. E’ evidente che stiamo parlando del destino di una società importante per Roma Capitale – afferma il consigliere Davideintervenendo in Aula Giulio Cesare rivolgendosi alla Sindaca Virginia Raggi presente in aula nel dibattito su Roma Metropolitane – lo sviluppo delle Metropolitane credo che per ogni Capitale sia un obiettivo prioritario. Non cila, ben vengano lezioni sui lavoratori ma credo che l’Assemblea Capitolina e le commissioni competenti debbano capire realmente quello che sta succedendo nella scelta dei manager, e lo abbiamo ...

