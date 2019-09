La prima vittoria in carriera e la passione per Valentino Rossi | Mikel Iturria

Formula 1 – La prima vittoria - il rapporto con Vettel e quella previsione futura - Leclerc svela : “tra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e…” : Leclerc ci crede: il giovane monegasco carico e motivato dopo la vittoria a Spa! Ecco come il Ferrarista si vede tra 5 anni E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia di Formula 1. Dopo lo spettacolo dello scorso weekend a Spa, seppur con un dolore atroce per la scomparsa di Hubert, i tifosi della Ferrari sono carichi e motivati grazie alla vittoria di Charles Leclerc, per la prima volta in carriera sul gradino ...

F1 - GP Belgio 2019 : prima vittoria di sempre per il Principato di Monaco! E non sarà l’ultima per il predestinato Charles Leclerc : Despoei tugiù sciu d’un nostru paise. Se ride au ventu, u meme pavayun. Sono le prime note dell’Inno Nazionale del Principato di Monaco che oggi, per la prima volta nella storia, sono suonate su un podio del Mondiale di Formula Uno. Gli appassionati sono abituati a sentire questa bella melodia orchestrata da Leon Jehin ogni anno a pochi istanti dal via del GP di Monaco ma mai nessun pilota con passaporto del piccolo Stato in Riviera ...

Ferrari - prima vittoria in carriera per Leclerc (con il lutto al braccio) : Oggi Charles Leclerc ha dimostrato di essere davvero un pilota vero, ma prima di tutto un uomo speciale: forte, duro, pragmatico. Non solo e non tanto perché ha vinto

Belgio : un Leclerc perfetto e maturo conquista la prima vittoria in F1 : Il sogno di quando era bambino si è realizzato: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima vittoria in F1 con la Ferrari nel GP del Belgio, davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Per la prima volta sul podio l’inno del Principato di Monaco (23° nazione a vincere un GP) in un giorno […] L'articolo Belgio: un Leclerc perfetto e maturo conquista la prima vittoria in F1 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : la prima memorabile vittoria di Charles Leclerc - sigillo storico a Spa : Vincere la prima gara della propria carriera nella massima categoria del motorsport in un palcoscenico come Spa-Francorchamps significa davvero che la stoffa non manca. Charles Leclerc fa suo il Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno e spezza quella specie di sortilegio che in questo campionato aveva negato due successi al monegasco negli ultimi chilometri. Questa volta no. In questa occasione il portacolori della Ferrari non si è fermato e ...

Formula 1 - Charles Leclerc vince il Gp del Belgio : prima vittoria della Ferrari del 2019 : Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Spa-Francorchamps. È la sua prima vittoria in carriera. Il monegasco ha vinto in volata su Lewis Hamilton, secondo, poi Valtteri Bottas, terzo. Quarto l'altro Ferrarista

Gp Belgio - Leclerc trionfa (in volata) su Hamilton prima vittoria Ferrari nel 2019 : Successo del monegasco della Ferrari dopo una corsa tutta di testa dall’inizio alla fine con l’eccezione del pit stop. Terzo posto per Bottas, quarto Vettel

LIVE F1 - GP Belgio : prima vittoria di Leclerc e della Ferrari nel 2019 : Vince Leclerc per un soffio su Hamilton, terzo Bottas poi vettel Albon Perez Kvyat Hulkenberg Gasly e Stroll, questi i piloti a punti. Si ritira nelle battute finali Norris che era quinto! Peccato...

Ferrari Spa-ventosa! Gioco di squadra e prima vittoria : Vettel si sacrifica e tiene a bada Hamilton - Leclerc trionfa in Belgio : La Ferrari trova la prima vittoria stagionale con Charles Leclerc che taglia per primo il traguardo del Gp di Spa: Vettel (4°) si sacrifica per tenere a bada Hamilton che chiude secondo davanti a Bottas Finalmente Ferrari! La pausa estiva fa bene alla scuderia di Maranello che si presenta a Spa in grande spolvero: doppietta nelle 3 sessioni di libere e in Qualifica, con Charles Leclerc che parte dalla pole position e domina la gara del Gp ...

