Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Sono passate otto settimane da quando Michele Romano, 34enne di Napoli affetto sin dalla nascita da una patologia congenita al cuore e in attesa di trapianto da mesi, ha lanciato su Change.org una petizione per chiedere che la legge 91 del 1999 sul trapianto degli organi, che regola il principio del silenzio-assenso, venisse attuata. Poche settimane dopo, il ministro Giulia Grillo ha compiuto un fondamentale passo avanti verso la piena attuazione di quella legge che potrebbe salvare tante vite (almeno 9mila, ovvero il numero di persone in lista d’attesa di trapianto in Italia) e che invece è rimasta lettera morta per 20 anni: la scorsa settimana, ha firmato il regolamento sul Sistema informativo, primo passaggio operativo in questa direzione. Un immobilismo burocratico e politico decennale, superato dalla volontà e dal coraggio di oltre 100mila firmatari della petizione. ...

ilfattoblog : Trapianti, il ‘cuore’ grande di chi lotta per i diritti di tutti - Cascavel47 : Trapianti, il ‘cuore’ grande di chi lotta per i diritti di tutti - infoitsalute : Trapianti, vola la petizione del napoletano con il cuore nuovo -