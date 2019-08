Sanità | esperti | il furto dei dati costa all’Italia 3 | 5 milioni di dollari l’anno

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) La mancata sicurezza deiinformaticiogni anno all’Italia 3,5dicon la perdita o ildi oltre 24.500 documenti sanitari. E’ quanto hanno fotografato gliriuniti a Lignano Sabbiadoro (Udine) per l’incontro ‘sensibili ine sicurezza informatica’, tenutosi durante la manifestazione ‘Economia sotto l’ombrellone’. Gli specialisti in sicurezza informatica hanno sottolineato l’importanza di un confronto aperto tra i programmatori e gli utilizzatori per difendere un patrimonio diprezioso. “Garantire la sicurezza deisensibili in, per ridurre i ‘data breach’ – hanno spiegato – è principalmente una questione culturale e di consapevolezza, anche se ovviamente servono strumenti tecnici e normativi adeguati e maggiori controlli. Nel nostro Paese ...

angelnolimits : Sanita': esperti, furto dati costa a Italia 3,5 mln dollari l'anno - sischerzadai : RT @andreatemplari: La mancata sicurezza dei dati informatici costa ogni anno all'Italia 3,5 milioni di dollari con la perdita o il furto d… - sectest9 : RT @andreatemplari: La mancata sicurezza dei dati informatici costa ogni anno all'Italia 3,5 milioni di dollari con la perdita o il furto d… -