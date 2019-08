Katy Perry ed Orlando Bloom presto sposi? Ultime news

Katy Perry e Orlando Bloom : un raro red carpet insieme con tanto di bacio : E l'attore ha confessato una tenera abitudine di coppia The post Katy Perry e Orlando Bloom: un raro red carpet insieme con tanto di bacio appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : la popstar paga una cena a Katy Perry e Orlando Bloom : Ariana Grande ha pagato di nascosto una cena ai suoi amici Orlando Bloom e Katy Perry. A renderlo noto è stata la stessa Katy. La cantante 34enne ha raccontato di come l'amica e collega abbia pagato segretamente un lauto pasto in un rinomato ristorante giapponese consumato da Orlando, dal figlio di lui Flynn (nato dall'unione con l'ex moglie Miranda Kerr) e dalla stessa Katy. La popstare statunitense, cantante di celebri brani quali "Roar" e ...

"Mi ha costretto a mostrare il mio pene a tutti…Trattato come una prostituta ed esposto di fronte ai suoi amici…". È questa l'accusa lanciata da Josh Kloss, modello e ballerino protagonista del videoclip del brano "Teenage Dream" del 2010, nei confronti di Katy Perry. Il giovane ha affidato ai social il suo sfogo, affermando di esser stato "umiliato sessualmente"dalla ...

Katy Perry accusata di molestie sessuali da Josh Kloss - suo partner in un video del 2010 : È un periodo molto difficile per Katy Perry: nonostante all’orizzonte ci sia il matrimonio con il suo Orlando Bloom, la popstar americana ha perduto una causa per plagio e adesso è stata accusa dal modello e ballerino Josh Kloss di molestie sessuali. Kloss, suo partner nel video del 2010 Teenage Dream ha scritto un lungo post su Instagram in cui svela le molestie a cui la Perry l’avrebbe sottoposto nel periodo in cui stavano appunto ...

Video e testo di Small Talk di Katy Perry - il nuovo singolo sull’imbarazzo degli ex amanti : Small Talk di Katy Perry è il nuovo singolo che fa seguito a Never Really Over, contrariamente alle aspettative del pubblico. Precedentemente, infatti, la popstar aveva annunciato Harleys in Hawaii come nuovo singolo estivo, prima di cambiare idea e ripiegare sul brano scritto con Charlie Puth. Small Talk ha fatto il suo debutto il 9 agosto: Katy Perry lo ha scritto con Jacob Kasher Hindlin, Johan Carlsson e Charlie Puth, con gli ultimi ...

Un brano con Selena Gomez e Katy Perry nel nuovo album di Taylor Swift? La presunta tracklist di Lover : Dopo le sessioni d'ascolto in anteprima riservate ai fan, è trapelata in rete una presunta tracklist di Lover, il nuovo album di Taylor Swift in uscita il 23 agosto. La popstar del Tennessee ha chiamato a raccolta un gruppo di fan per far ascoltare loro in anteprima i brani del disco: la #LoverSecretSession - così è stata ribattezzata sui social - si è tenuta nella sua casa di Londra durante il fine settimana e nonostante le richieste di ...

Barack Obama “re” di Twitter : l’ex presidente sta per superare Katy Perry e stacca Trump di 45 milioni di follower - ma cinguetta meno : Katy Perry, la regina di Twitter, sta per essere spodestata. A inseguirla, come riporta il quotidiano La Repubblica, non è una pop star, né tantomeno un calciatore, solitamente i beniamini dei social, bensì un ex presidente, Barack Obama. Con una media di appena 18 cinguettii al mese, il democratico raggiungerà presto la cantante californiana. La data è quasi certa: lo stacco dovrebbe avvenire entro il 10 agosto. Attualmente tra i due c’è ...