Farmaco anti-Alzheimer inverte i danni dell’alcol al cervello

Farmaco antidolorifico ritirato dalle farmacie. Marca - lotto - motivi del provvedimento Aifa : Quando si tratta di salute, le autorità preposte dimostrano di avere le ‘antenne’ alzate. Sono diverse, difatti, durante l’anno, le notizie di farmaci ritirati dalla vendita. E questo significa che il sistema di controllo funziona. Talvolta sono le stesse case farmaceutiche a segnalare problematiche di vario genere che, anche se non allarmanti, suggeriscono il richiamo del Farmaco. In altri casi interviene l’Aifa, ...

Aifa ritira uno dei più noti anticoncezionali in commercio : il Farmaco è prescritto anche per alcune patologie [MARCHIO E LOTTI] : L’Agenzia italiana del farmaco ha disposto il ritiro dal mercato di 16 lotti del medicinale CERAZETTE*28CPR RIV 75MCG – AIC 039167010 della ditta Farma 1000. I lotti incriminati sono i seguenti: M041147X2 con scadenza 30-09-2019; N005022 con scadenza 31-01-2020; N027229 con scadenza 30-06-2020; N022283 con scadenza 31-05-2020; N026900 con scadenza 30-06-2020; N023583 con scadenza 31-05-2020; N036302 con scadenza 30-11-2020; R003696 con scadenza ...

Toscana - manca Farmaco anti tumore : 25 pazienti senza cura : La Regione cerca all'estero la mitomicina e intanto annuncia un'azione legale. All'ospedale fiorentino di Careggi sono esaurite le scorte di mitomicina, farmaco per il trattamento del tumore alla vescica. La Regione Toscana, ha annunciato il governatore Enrico Rossi, "si è mossa per cercare la molecola anche all'estero".\\ Come spiega Repubblica, la carenza di mitomicina ha costretto l'ospedale a bloccare 25 trattamenti ad ...

