PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch

"Su PS5 e Xbox Scarlett l'ottimizzazione dei giochi dovrebbe essere più facile" : Se PS4 e Xbox One sembravano essere un mezzo passo in avanti in termini di funzionalità hardware, PS5 e Xbox Scarlett sembrano dei veri e propri passi generazionali. Gli sviluppatori hanno espresso più volte il loro entusiasmo per le console in arrivo, mentre guardano a come il nuovo hardware consentirà loro di creare cose nuove e migliori. Uno di questi sviluppatori è Will Traxler, sviluppatore del prossimo combat platformer 2.5D Exception, il ...

Doom Eternal : l'egine di id Software è pronto all'arrivo di PS5 e Xbox Scarlett : Doom Eternal arriverà sulle console di attuale generazione, ma id Software è già pronta per l'avvento della next-gen.Durante un'intervista con VGC, l'executive producer Marty Stratton, ha parlato dell'engine dello studio, l'id Tech, e di come uno dei suoi punti di forza sia la sua grande scalabilità, che permette al team di sviluppo di impiegarlo su hardware di ogni tipo e fascia di potenza, da Switch a un PC di fascia alta."La nostra tecnologia ...

GameStop è soddisfatta per la presenza di lettori ottici su PS5 e Xbox Scarlett : In un'intervista con GameSpot, il CFO di GameStop, Frank Hamlin, ha affermato che la compagnia è felice per la scelta di Sony e Microsoft di integrare un lettore ottico su PS5 e Xbox Scarlett.Secondo Hamlin, entrambe le compagnie sanno bene che, nonostante il crescente successo del mercato digitale e dei servizi ad abbonamento come Xbox Game Pass, in molti preferiscono ancora avere l'opzione di acquistare copie fisiche dei loro titoli ...

L'arrivo degli SSD su PS5 e Xbox Scarlett avrà un impatto maggiore negli open world : Gli sviluppatori sono decisamente esaltati per L'arrivo degli SSD nella prossima generazione videludica su console, e come riporta lo sviluppatore di Exception, questa nuova tecnologia (per lo meno per quanto riguarda le console) andrà a cambiare significativamente gli open world.La possibilità di fare appoggio su di un SSD infatti andrà a rendere le schermate di caricamento solamente un brutto ricordo, e questo in un titolo opwn world sarà ...

GTA 6 attende PS5 e Xbox Scarlett - gli open world beneficeranno delle nuove console : Per vedere GTA 6 approdare sul mercato videoludico occorrerà probabilmente pazientare ancora un bel po'. Rockstar Games ha infatti palesato la propria presenza sugli scaffali nel corso degli ultimi dodici mesi con quel mostro che si è dimostrato essere Red Dead Redemption 2, e ovviamente saranno necessari diversi anni di lavoro prima che una nuova produzione dello studio possa imporsi all'attenzione delle masse. È quindi un GTA 6 che vedrà ...

Google Stadia è più interessante di PS5 e Xbox Scarlett - secondo il CEO di Larian Studios : Dopo l'annuncio di Google Stadia, il tema del cloud gaming è diventato uno dei temi più discussi tra i giocatori, specialmente in rapporto alle console tradizionali, con PS5 e Xbox Scarlett in procinto di arrivare nei negozi il prossimo anno.In un'intervista con Wccftech, il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha parlato di come a suo avviso le potenzialità del cloud computing rendano servizi come Stadia più interessanti delle nuove ammiraglie ...

PS5 e Xbox Scarlett dotate di SSD? È fantastico secondo Remedy Entertainment : Con il 2020 che a meno di stravolgimenti sarà l'anno della prossima generazione di console, non si può che parlare con una certa insistenza di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, i nuovi hardware di Sony e Microsoft che al di là delle specifiche ufficiali e dettagliate che ancora non si conoscono a pieno punteranno entrambe su un elemento a quanto pare centrale: l'SSD.Si tratterà molto probabilmente di un SSD custom realizzato ad hoc per le console ...

Uscita di GTA 6 solo su PS5 e Xbox Scarlett : tra le tante novità anche l’ambientazione vintage : Rockstar Games non ha mai ufficializzato l'Uscita di GTA 6. Eppure, in un clima di evidente incertezza, si tratta di uno degli argomenti più discussi tra la community di videogiocatori, soprattutto ora che Red Dead Redemption 2 è già disponibile da qualche mese su PlayStation 4 e Xbox One. Archiviato il suo ultimo capolavoro western, la compagnia americana dovrebbe infatti essere del tutto concentrata sulla prossima incarnazione di Grand Theft ...

Secondo Ed Boon è ancora troppo presto per parlare della potenza di PS5 e Xbox Scarlett : La rete è ormai invasa dalle varie notizie su PS5 e Xbox Scarlett e in molti hanno già parlato delle potenzialità delle nuove console di Sony e Microsoft.Alcuni credono che la nuova PlayStation sarà più potente della nuova Xbox, altri pensano il contrario e poi c'è chi, come Ed Boon, crede che sia troppo presto per parlare di questo argomento.Stando a quanto pubblicato su Twitter dal co-autore di Injustice e Mortal Kombat, al momento non si può ...

Il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett consentirà "interessanti opportunità dal punto di vista della fedeltà grafica" : Sia Sony che Microsoft hanno iniziato a parlare del futuro dei rispettivi hardware. Le specifiche iniziali sono state finalmente rivelate per PS5 e Xbox Scarlett, e tra le molte cose che hanno in comune l'una con l'altra ci sarà il supporto per la tecnologia di ray tracing, una parola spesso associata all'universo PC negli ultimi anni, che sta per diventare una realtà anche per le console.Ma in che modo esattamente il ray tracing avrà un impatto ...

Per Ubisoft Xbox Scarlett e PS5 saranno un "grande passo avanti" : La next gen è incombente, se ne parla sempre più spesso e gli sviluppatori stessi sono alle prese con i dev kit per prepararsi per tempo al grande debutto. Dunque chi meglio di loro conosce le potenzialità della prossima generazione videoludica?Ubisoft dal canto suo afferma che Xbox Scarlett e PS5 saranno un "grande passo avanti", riporta Videogameschronicle. Alain Corre di Ubisoft spiega infatti sulle pagine di The Telegraph come sia ...

Per Platinum Games - PS5 ed Xbox Scarlett sono solo un "more of the same" : La prossima generazione di console è quasi dietro l'angolo ed è difficile trovare qualcuno che non sia eccitato all'idea di mettere le mani sulle nuove macchine, tuttavia questo non vale per Atsushi Inaba di Platinum Games.Come riporta Gamingbolt, in una recente intervista Inaba ha detto la sua sulla prossima generazione di console ed ha affermato che PS5 ed Xbox Scarlett non introdurranno chissà quale rivoluzione (in quanto si baseranno su ...

Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett? CD Projekt non lo esclude : Cyberpunk 2077 debutterà nei negozi nei primi mesi del 2020, anticipando dunque l'uscita di PS5 e Xbox Scarlett. Ma non è escluso che in futuro il nuovo progetto di CD Projekt RED non sbarchi anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft.In un'intervista con Eurogamer.net, il lead quest designer Pawel Sasko non ha infatti disdegnato quest'eventualità, anzi tutt'altro, ma al momento il focus del team polacco è tutto sulle piattaforme già ...

PS5 sarà più potente di Xbox Scarlett? Arriva un'ulteriore conferma : Le specifiche tecniche sono ancora un mistero, eppure i confronti di potenza tra PS5 e Xbox Scarlett sono già iniziati.Come riportato sulle nostre pagine qualche giorno fa, secondo un rumor la nuova console di Sony sarà più potente della controparte Microsoft. L'indiscrezione Arrivava da Andrew Reiner di Game Informer, sulla base di quanto appresso dalle sue fonti in possesso dei dev kit delle nuove console next-gen. Un'indiscrezione che senza ...