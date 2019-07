El Chapo trasferito

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Madrid, 19 lug. (AdnKronos/Dpa/EuropaPress) – L’ex capo del Cartello di Sinaloa , è statooggi in una prigione federale di massima sicurezza nello Stato Usa del Colorado, ha confermato il suo legale. “E’ qui, è appena arrivato”, ha detto Jeffrey Lichtman, avvocato del ‘’, al giornale locale Denver Post. Il narcotrafficante è stato rinchiuso in un carcere di Florence conosciuto come l”Alcatraz delle Montagne Rocciose’. Elè stato condannato all’ergastolo per aver introdotto grandi quantità di droga negli Usa; è stato riconosciuto colpevole per otto capi di accusa connessi al narcotraffico e al crimine organizzato; è stato inoltre condannato a 30 anni per porto abusivo di armi e ad altri 20 per riciclaggio di denaro. L’accusa principale è di narcotraffico, durato per 25 anni: si calcola che il ...