Mattino | Mario Rui resta al Napoli Sarà il vice-Ghoulam

(Di sabato 13 luglio 2019)Rui, lo scrive oggi il. Il portoghese, appena arrivato a Dimaro, ieri pomeriggio si è allenato con i compagni. Il suo obiettivo è provare a convincere Ancelotti per essere confermato per la prossima stagione. Il terzino portoghese per orain gruppo, è lui il laterale sinistro insieme a: la situazione potrebbe eventualmente cambiare più avanti se si prospettasse qualche soluzione di mercato ben chiara che al momento ancora non si è creatalui il secondo terzino sinistro con, a meno che più avanti dovessero prospettarsi situazioni vantaggiose per lui e il club. È tornato con la voglia di convincere l’allenatore, accantonando quelle voci che lo volevano al Torino L'articoloRuialililsta.

