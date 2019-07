Italia Cina calcio femminile | Universiadi 2019 Risultato | lotta per i piazzamenti

El Shaarawy in Cina - diventa il calciatore Italiano più pagato di sempre : i dettagli - stipendio mostruoso : Altro che emigratis. Un mazzo di fiori, sciarpetta al collo e 48 milioni di euro in tasca. Comincia proprio bene l' avventura cinese di Stephan El Shaarawy allo Shanghai Shenhua. L' ex attaccante della Roma ha firmato un triennale da circa 16 milioni di euro netti a stagione (18 i milioni versati ai

Universiadi 2019 – Pallavolo : l’Italia si avvicina al passaggio del turno - gli azzurri superano il Giappone 3-0 : Un successo, quello degli azzurri, arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte della squadra del ct Graziosi Nella terza gara della fase a gironi, è arrivata una vittoria per 3-0 (25-22, 25-19, 25-19) ai danni del Giappone per i ragazzi di Gianluca Graziosi, che si avvicinano sensibilmente al passaggio del turno. Un successo arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte degli azzurri, che ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti-Israele e Australia-Ucraina le semifinali nel torneo maschile - Italia vittoriosa sulla Cina : Si avvia verso la conclusione il programma di gare del torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna si sono disputate le quattro sfide dei quarti di finale che hanno lasciato soltanto quattro squadre in lotta per le medaglie. Nel pomeriggio si sono disputati anche gli incontri della seconda parte del tabellone, decisivi per determinare la classifica finale dalla nona alla sedicesima posizione. Dopo ...

Nel 2018 torna a crescere il deficit commerciale dell’Italia rispetto alla Cina : Nel 2018 il deficit commerciale dell’Italia nei confronti della Cina è aumentato di 12,5 miliardi di dollari, dopo una lieve riduzione registrata negli anni precedenti (8,86 miliardi rispetto ai...

Italia Croazia pallanuoto - Universiadi 2019/ Risultato : una sfida affascinante : Diretta Italia Croazia pallanuoto Universiadi 2019, orario e Risultato della sfida sempre affascinante con i croati. Si gioca a Caserta, oggi 8 luglio,.

Beach volley - Amburgo 2019. Il Mondiale più bello : Italia più vicina al tris per Tokyo ma i top team sono ancora lontani : In undici edizioni del Campionato del Mondo disputate fino a dieci giorni fa l’Italia aveva centrato solo due volte i quarti di finale, sempre al femminile, nel 2001 con Bruschini7Solazzi e nel 2013 con Menegatti/Cicolari. In un colpo solo l’ItalBeach presente ad Amburgo 2019 ha saputo fare in dieci giorni meglio di 22 anni di storia azzurra di questa disciplina: tre coppie nei quarti di finale, roba da stropicciarsi gli occhi, da ...

Unesco : 55 siti Italiani patrimonio dell’umanità - ma la Cina ci raggiunge : Con l'inserimento delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sale a 55 la lista dei beni culturali italiani tutelati dall'Unesco, ma da oggi il nostro Paese non è più primo in questa classifica. La Cina ci ha raggiunti con due nuovi siti: le rovine archeologiche della città di Liangzhu e le riserve ornitologiche degli Uccelli Migratori situate lungo la costa del Golfo di Bohai.

Italia Cina basket - Universiadi 2019/ Risultato : sfida per i piazzamenti 9-12posto : Diretta Italia Cina: streaming video e tv della partita di basket maschile, valida per i piazzamenti dal 9 al 12posto alle Universiadi 2019 di Napoli.

Atletica - l’Italia trionfa nella Coppa Europa dei 10.000 metri : Crippa trascina gli azzurri al successo : La squadra maschile conquista il successo grazie a Crippa, abile a trascinare Dini ed El Otmani. Bronzo invece per la squadra femminile Vittoria dell’Italia nella Coppa Europa dei 10.000 metri a Londra, con il trionfo di Yeman Crippa che trascina la formazione maschile al successo per team. Il 22enne azzurro, bronzo continentale nella scorsa stagione, conquista la gara in 27:49.79 mentre completano il risultato di squadra Lorenzo Dini, ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

Volleyball Nations League - niente semifinale per l’Italia : decisiva per le azzurre la sconfitta con la Cina : Nella gara decisiva per il passaggio alle semifinali, l’Italia, come contro la Turchia, ha offerto una prestazione non positiva La nazionale italiana femminile è stata eliminata dalla Final Six della Volleyball Nations League 2019, dopo aver ceduto alla Cina 3-1 (25-17, 25-22, 22-25, 25-22). Nella gara decisiva per il passaggio alle semifinali l’Italia, come contro la Turchia, ha offerto una prestazione non positiva, subendo per larga ...

Lippi : “non mi manca il calcio Italiano - dopo la Cina mi ritiro” : “Il calcio italiano non mi manca, non perche’ sputo sul piatto dove ho mangiato per tanti anni ma perche’ ho fatto quello che dovevo fare”. Sono le dichiarazioni dell’ex ct dell’Italia campione del mondo Marcello Lippi, oggi alla guida della nazionale cinese, intervista alla ‘Belt & Road Initiative – L’Italia e le nuove Vie della Seta’. “Ho gia’ fatto quello che ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Cina 1-3 - le pagelle delle azzurre. Non bastano i 38 punti di Egonu : L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-1 ed è stata eliminata dalla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno dovuto dire addio al sogno di qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale: un risultato inatteso perché la nostra Nazionale si presentava tra le favorite agli atti conclusivi della manifestazione. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8. ...

DIRETTA/ Italia Cina - risultato 1-3 - asiatiche in semifinale - azzurre out - Final Six - : DIRETTA Cina Italia: info streaming video e tv della partita di volley femminile, in programma oggi 5 luglio per la Finals Six della Nations league.